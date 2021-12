Brüsszel és a balliberálisok egyre több eszközzel próbálják rávenni a kormányt, hogy hátráljon meg a gyermekvédelmi törvény ügyében. Brüsszel, a Soros-hálózat és a baloldal mind ugyanazt akarja. Azt akarják, hogy engedjük be az LMBTQ-propagandát az iskolákba, az óvodákba és a médiába. A politikai támadások, a médiatámadások és a kötelezettségszegési eljárás mellett Brüsszel pénzügyileg is zsarolja Magyarországot, hiszen mindannyian tudjuk, hogy visszatartják a hazánknak járó pénzeket. 2022-ben tehát a gyermekeink védelméről is dönteni fogunk majd – tette hozzá Zsigó Róbert.