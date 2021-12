amihez a polgárőrség is nagyban hozzájárult. Fekecs Dénes méltatta az ágasegyházi polgárőrség Frankó Balázs egyesületi elnök vezetése alatt mutatott színvonalas munkáját. Emlékeztetett, hogy a megyei szövetség lehetőségeihez mérten eddig is támogatta az egyesület munkáját, ehhez egy rendőrség által felajánlott Skodát is biztosított, de az új autó még inkább segíti polgárőröket. Fekecs Dénes kihangsúlyozta, hogy egyre nagyobb feladat hárul a polgárőrökre a határon tapasztalható fokozódó migrációs nyomás miatt, valamint, hogy dr. Svébis Mihály főigazgató kérésére a polgárőrök a megyei kórházban látnak el szolgálatot a november 22-én és 28. között zajló oltási akcióhéten az oltási pontok zavartalan működése érdekében.

Fotó: Horváth Péter