– Közkívánatra az adventi vásár visszakerült a sétálóutcába, ahol már meg is kezdték a faházak építését. Ezúttal is advent első vasárnapján, november 28-án nyit a vásár, a házikókban az árusok a megszokott ünnepi kínálattal, ajándék- és dísztárgyak széles választékával várják a vásárlókat, néhány helyszínt pedig a szervezők ezúttal is karitatív célokra tartanak fenn. Újdonság, hogy idén nem csak a segélyszervezetek, de az állatvédelmi egyesületek is lehetőséget kaptak adományokat gyűjteni – közölte Némedi István, a Baja Marketing Kft. ügyvezetője.