A rá következő napokban a technológiai és tudományos (STEM) oktatási elemek miatt meglátogatták a robottechnológiákat is alkalmazó fajszi Pata Művek gyárát, valamint a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum műszaki gyakorlati termeit és a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra Informatika Történeti Kiállítását. A hétvégén jártak továbbá Budapesten, a Parlamentben, illetve egy robotikai élményközpontban. A kalocsai Erasmus-koordinátor kérdésünkre kifejtette: a nemzetközi projekt programjába azért foglaltak bele ennyi robotikát, mert a Nemzeti Alaptanterv már általános iskolai szinten is tartalmaz blokkprogramozással kapcsolatos feladatokat, és erősíti az eszközökkel támogatott oktatás elvét is.

A vendégtanárokat a városházán is fogadták

Fotó: Gábor János