Mint arról mi is beszámoltunk, a beoltottak száma 5 992 142 fő, közülük 5 768 941 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 527 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 8370 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 939 784 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 116 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 31 867 főre emelkedett.