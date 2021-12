Advent előestéjén Bolvári János mélykúti esperes-plébános áldotta meg a templomi és az elhozott családi koszorúkat, a Kisszállási Népdalkör működött közre. Rozsnyai Attila polgármester elmondta, hogy ebben az évben a korábbiaknál is több fényfüzérrel díszítik fel a templom melletti iskolakert fáit, ahol egy óriási adventi koszorú is elkészült. A teljes díszvilágítás napokon belül lesz kész, ahol egy fényfüzérekkel világított fenyőfa is lesz.