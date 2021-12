– Természetes volt a Magyar Kormány részéről, hogy a testvéri, baráti népet, a horvát nemzetet, amikor bajban volt a földrengés során segítettük. Tudtuk, ha mi bajban leszünk segíteni fognak. Amit pedig még ki kell emelnem, az a püspök úr vidámsága. Minden helyzetben jókedvű vidám ember volt. Én ezt talán a horvátságából fakadó vidámságot önök között mindig megélem. Ez ugyanúgy a kereszténység fontos üzenete, hogy nekünk nem kell keserűen élni az életet. A magyarországi horvátok nem csak most, hanem a jövőben is számíthatnak ránk. Nemrég ünnepeltünk Hercegszántón az iskola bővítését, felújítását, illetve néhány hete a templom felújítását is Felsőszentmártonban. Horvátország, a horvát nemzetiség a magyarokra mindig is számíthatott. Számíthatnak a migrációs hullám megállításában, továbbá a Covid járvány alatt és más esetben is mindenképp ott leszünk önök mellett – fogalmazott köszöntőjében Soltész Miklós.