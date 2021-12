– Már öt macskámat temettem el, ha a hatodikat is elütik, fejszével vágom szét az autóikat – kezdte el a hozzászólások sorát egy Baross téren lakó hölgy, aki a lakóhelyén és a környékbeli utcákon tapasztalt gyorshajtókkal kapcsolatban kérte a város segítségét. Mint fogalmazott, százzal hajtanak a többnyire nem helyi születésű, de városban élők. Azt tudakolta a hölgy, hogy van-e lehetőség fekvőrendőrök elhelyezésére. Egy szintén a környéken lakó úr is a gyorshajtókra panaszkodott, hozzátéve, hogy többször szóltak már nekik, de válaszul fenyegetést és megfélemlítést kaptak, így félnek kimenni az utcára és gyerekeiket is félve engedik ki. A polgármester elmondta, hogy nem pártolja a fekvőrendőrök elhelyezését, mert azokkal a többséget büntetnék a kisebbség kihágásaiért. Hozzátette: a sebességtúllépés szinte az összes utcára jellemző, és nem lehet mindenhová fekvőrendőrt telepíteni. Ha azonban nagyon indokolt és az utca lakosai megfinanszírozzák, telepíthet fekvőrendőrt a város. A városvezetés jelzi a problémát a rendőrségnek és akciókat is kérnek a gyorshajtással érintett utcákra. Egy hozzászóló kérdésére elhangzott, hogy nem ismertek a város Covid fertőzöttségére és az elhalálozásokra vonatkozó adatok, azt központilag kezeli a kormányzat.

Basky András, LAjosmizse polgármestere

Fotó: Horváth Péter