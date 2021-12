– A tavalyi év végén adták át a sofőrpihenővel is ellátott buszpályaudvart, ami a településen élők utazási körülményeinek javítását hivatott szolgálni. A létesítmény üzemeltetését a Volánbusz Zrt. vette át. Felépült az új bölcsődei szárny, a mesevilágot megidéző mézeskalács ház formáját öltötte magára. Az épületben két új csoportszobát alakítottak ki. Folytatódott a város szegregációval érintett területeinek rehabilitálása is, így a több mint háromszázmillió forintos keretből 14 szociális bérlakást alakítottak ki, megújul a régi óvoda épülete, melyben a polgárőrség találhat otthonra, emellett pedig a Mátyás király téri lakótelepen 15 ezer négyzetméteres zöldfelület megújítása is folyamatban van – sorolta a városvezető.