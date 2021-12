Mint arról mi is beszámoltunk, a beoltottak száma 6 057 367 fő, közülük 5 808 536 fő már a második oltását is megkapta, 2 043 213 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. 12 637 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 044 852 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 176 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 33 519 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 856 330 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 155 003 főre emelkedett. 6840 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 664-en vannak lélegeztetőgépen. Egész héten Oltási akcióhét zajlik. Hétfőn és kedden összesen közel 256 ezer oltást adtak be, több mint 32 ezer eddig oltatlan ember jelent meg az oltópontokon az első oltásért és közel 209 ezren a megerősítő harmadik oltást is felvették – írja a koronavirus.gov.hu.