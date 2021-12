A katonai ejtőernyős válogatottba nem könnyű bekerülni. A tehetség csak az alap, a siker eléréséhez vezető út azonban sokkal komplexebb, mint azt a laikus gondolná. – Az ugrások előtt és közben is figyeljük a katonákat. Nem csak a technikájukat, hanem a higgadtságukat, koncentrációkészségüket is. Ez a sportág ugyanis nem csak fizikailag, hanem mentálisan is nagy kihívás. Az adrenalin eleve ott dolgozik az emberben, a versenyen azonban kiemelkedően fontos a nyugalom és a koncentráció, hiszen a cél, ahová a lábnak földet éréskor érkeznie kell, mindössze két centiméter. Feszülten nagyon könnyű hibázni. Ez az idegjáték nagyon megterheli az ugrókat, így erre kiemelten kell figyelnünk. Akiről aztán úgy gondoljuk, hogy helye van a legjobbak között, azok még mindig csak az út elején járnak. Nagyon kemény munka vár rájuk. Egy átlag ejtőernyős egy évben nagyjából hatvan ugrást teljesít, a válogatottnál ez a szám 200 és 400 között van. Gyakorlatilag folyamatos az edzés, a csapat vezetője pedig az edzőtáborok és a világkupa-sorozat eredményei alapján választja ki, hogy kik kerülnek a VB-keretbe – mondta az ezredes.