Folyamatosan oltunk. Ma is volt vagy 30 páciensünk, akik felvették a vakcinát. De akit nem lehet meggyőzni, azt mi, orvosok sem tudjuk befolyásolni – nyilatkozta dr. Judák József soltvadkerti háziorvos portálunknak. Majd hozzá tette: a gyanúsakat azonnal szűrjük. Akik most jönnek oltatni, azok többnyire olyanok, akik már felvettek két vakcinát. Ők tavasszal már voltak itt. Nem is kérdés, hogy jönnek, velük nincs is gond. Sőt azt mondhatom, hogy van, amikor várniuk kell, hogy sorra kerüljenek, mert meg van határozva, mennyit oltási csomagot bonthatunk fel. A körülményekhez képest tisztességesen meg lehet oldani az oltást, ezzel nincs gond. Pfizer-­vakcinát adunk, ha valaki mást szeretne, annak Kiskunhalason és Kecskeméten lehet igényelnie – mondta dr. Judák József családorvos.