Örömmel vette tudomásul, hogy Lengyelország nemzeti szentje, Szent Szaniszló neve Izsákkal kapcsolatban is felmerült és az is a két ország kapcsolatát erősíti, hogy Kostka László és testvére, Csontváry-Kosztka Tivadar lengyel gyökerekkel rendelkeznek. Hangsúlyozta: fontos, hogy törődjünk a közös sorsunk szimbólumaival, ezért is tették meg látogatásukat Izsákra.