A hétvégi összesített adatokat közöljük. Mint arról mi is beszámoltunk, a beoltottak száma 6 024 568 fő, közülük 5 794 499 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 834 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt három napban összesen 27 209 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 025 697 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban elhunyt 392 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 33 172 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 847 992 fő,