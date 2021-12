A 2021. november 26-án, pénteken, 18 órakor a Four Points by Sheratonban megrendezésre kerülő Prima díjátadó gálaesten kerül majd sor a megyei Év Vállalkozója díjak átadására. A helyszín és az időpont sem véletlen, hiszen a VOSZ által immár 17 éve alapított megyei Prima díjak is ekkor kerülnek átadásra a helyi vállalatok és vállalkozók összefogásából, a térségünkben lévő kulturális értékek megőrzése céljából.