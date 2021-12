– Természetesen nem most vágják ki őket, hanem amikor a most elültetett két-három éves lepényfa-csemeték megnőttek, megerősödtek – tudtuk meg Ormándiné Kruzslicz Zsuzsannától, a cég parkfenntartási csoportvezetőjétől. Hozzátette, a krisztustövis a városi körülményeket és a szárazságot jól tűrő fajta, úgyhogy kiválóan alkalmas a belvárosi területekre. A KVÜ az ültetéstől számítva öt évig locsolja a csemetéket, tavasztól őszig heti rendszerességgel fog körbejárni a locsolóautó, emellett a szakemberek rendben tartják a törzs körüli tányérokat és gondoskodnak a növényvédelemről is.