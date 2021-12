Filus János, a Kunsági borvidék alelnöke is szót kért. A kaskantyúi szőlőtermesztő, mint sok éve, úgy most is arra hívta fel a figyelmet, hogy a legnagyobb probléma a szőlő árával van. A növekvő költségeket – gázolaj, vegyszerek, műtrágya, munkaerő – nem követik a felvásárlási árak. Azok ugyanis tíz évvel ezelőttiek. Mint mondta, örülne, ha annyit keresne, mint azok a munkások, akik az ültetvényeken szüretelnek. Megjegyezte, hogy 5-10 forinttal lehetne legalább többet adni a szőlő kilójáért, és akkor nem gondolkoznának az emberek az ültetvények kivágásán. A közelmúltban ugyanis 40 hektárnyi cserszegi fűszerest vágtak ki a termelők. Ebből a kiváló fajtából sajnos kevés minta érkezett a versenyre, nem ok nélkül.

A kiskőrösi Mediterrán Borházban kóstolják az újborokat