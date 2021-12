Hétfőtől a keceli városházán is kötelező a maszk viselése az ügyet intézőknek. Az önkormányzatnál nemcsak erről döntöttek, hanem arról is, hogy a Vasút utcánál és a temető előtti Császártöltési úton gyalogátkelőt létesítenek, ide új lámpaoszlopokat is felállítanak, ennek költsége több mint hatmillió forint lesz.