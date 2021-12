Hétfőn elkezdődött a teleház felújítása, amelyre a település a Magyar Falu Program keretében nyert támogatást. A munkálatok várhatóan jövő január végére be is fejeződnek. A felújítás során újraburkolják a helyiségeket, megújul a villamos hálózat, valamint a vizesblokk is – adta hírül a település közösségi oldalán Bodor Sándor polgármester.