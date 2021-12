– Nagyon örülünk a lehetőségnek, hiszen szervesebb, élőbb kapcsolatot tudunk kialakítani az egyetemmel. Mindez azt is jelenti, hogy orientáljuk a diákokat a Neumann János Egyetem különböző karai felé. A jövőépítést a hétköznapokban is ösztönözzük, így előadásokat tartanak majd a tanulóinknak, akiket elviszünk az egyre inkább fejlődő egyetem különböző karaira, ahová a tantestülettel is kirándulást tervezünk. A kapcsolatrendszert bővítjük a környékben meglévő lehetőségek irányába is, így szeretnénk eljutni a kiskunfélegyházi fegyvergyárba, ami kapcsolódhat az iskolánkban zajló kadétképzéshez – számolt be Farkas Zoltán, a gimnázium igazgatója, aki hozzátette: a lovasoktatás is komoly szerepet kaphat a gimnáziumban, ami akár jövőre elindulhat.