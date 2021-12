A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Bács-Kiskun Megyei Szervezete 17 évvel ezelőtt adta át először a területi Prima díjakat. A több mint másfél évtized során számos megyénkben élő és tevékenykedő orvos, tanár, mérnök, művész, sajtós vagy éppen sportoló vehette már át a díjat, amely az erkölcsi elismerésen túl egy-egy millió forint pénzjutalommal is jár. Az eddigi megyei Primák közül már három országos Prima Primissima díjassal is büszkélkedhetünk, akik a további országos megme­rettetés során is bizonyítani tudták kiváló­ságukat. A Csík zenekar 2010-ben, Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. animációs stúdió alapító-igazgatója 2016-ban, dr. Farkas Gábor DLA-építész pedig 2017-ben lett Budapesten a Prima Primissimák, vagyis a kiválók közt a legkiválóbb.