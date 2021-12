Vanda magáért és céljai elérése érdekében tanul

Ujlaki Vanda, a Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium és Kollégium kilencedikes diákja a díjátadó miatt utazott Kecskemétre nevelőszülőjével. Kiváló tanulmányi eredményéért ugyanis idén őt is díjazzák. – Korábban nagyon gyenge volt a tanulmányi eredményem, de amikor nevelőszülőkhöz kerültem, sok segítséget kaptam. Most 4,4 körüli az átlagom és ezt szeretném is tovább vinni, mert egyetemre készülök. Szeretnék korai fejlesztéssel foglalkozni, mert a két kisgyereken, akik nálunk éltek, mielőtt örökbe fogadták őket, nagyon sokat segített ezek a fejlesztő terápiák. Ez inspirált engem – mondta Vanda.