Az államtitkár nem csak a lapátot forgatta, hanem köszöntötte is a jelenlévőket. Elmondta, hogy tavaly indították el a Településfásítási Programot, ami két év alatt több mint 1300 település szebbé, zöldebbé válásához járult hozzá eddig. Mint fogalmazott, Bács-Kiskunban is nagyon sok település csatlakozott a programhoz, a felsőlajosiak pedig örömmel szépítik a környezetüket. – Látható, hogy Felsőlajos a jövő generáció számára is élhetővé téve szépíti a községet, amihez a fásítási program is hozzájárul – mutatott rá Feldman Zsolt Felsőlajos fejlődésére.