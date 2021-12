Hogy miért foglalkozik diákokkal? Annak idején a három fiát is képezte, és megtanulta, hogyan is kell a fiatal generációval kommunikálni. Másrészt a cégének a személyi utánpótlása is fontos, főleg a mai időkben, amikor nehéz jó szakembereket találni. A vállalkozásában korszerű gépeken oktatja a tanulókat.