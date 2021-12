– Gyalogtúráinkkal olyan embereket is próbálunk megmozgatni, akik egyedül nem vágnának neki a természetjárásnak, mert tartanak az eltévedéstől, vagy nem tudják megszervezni a túrájukat. Egyesületünk ebben segítséget nyújt, az általunk vezetett túrákon biztonságban végig járjuk útvonalainkat. Képzett biológusok, szakemberek hasznos és érdekes ismertekkel színesítik a programokat, túravezetők segítik a tájékozódást. Segítünk kiscsoportokat, iskolás osztályokat, de akár családokat is egy túra megszervezésében és vezetésében is. Bátran kereshetnek bennünket – fogalmazott Fodor Imre.