– Az ünneplés mellett a világnap másik célja felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a koraszülés egy létező dolog, méghozzá nem is túl ritka. Fontos, hogy ezekről a kezdeményezésekről mindenki hírt kapjon, hiszen jelenleg is nagyon sok ember áll az inkubátorok mellett a kórházakban, és aggódik a gyermekéért. Ha ők tudomást szereznek rólunk és erről a napról, erőt kapnak ahhoz, hogy kibírják az előttük álló, vagy már zajló harcot és tudják, jövőre akár már ők is velünk együtt ünnepelhetnek – hangsúlyozta Pusztai Henriett, a kecskeméti Koramentorház szupermentora és egyben sorstárssegítő édesanyja.

Fotó: Bús Csaba