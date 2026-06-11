Egyre nagyobb a tűzveszély Bács-Kiskunban: egyetlen szikra is elég a katasztrófához

Mint azt a korábbi cikkünkben írtuk, május 29-től visszavonásig tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskunban. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.
A csapadékhiány következtében a növényzet rendkívül kiszáradt állapotban van, ezért akár egy apró szikra vagy egy eldobott cigarettacsikk is elegendő lehet ahhoz, hogy néhány perc alatt nagyobb területen pusztító tűzveszély alakuljon ki. A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a fokozott tűzveszélyes időszakban különösen fontos a szabályok betartása, hiszen a kiszáradt növényzetben a legkisebb tűz is gyorsan továbbterjedhet.
Tűzgyújtási tilalom: Bács-Kiskun az ország egyik legveszélyeztetettebb térsége
Bács-Kiskun sajátos adottságai miatt különösen érzékeny az erdő- és vegetációtüzekre. A nagy kiterjedésű erdős területek, a homokhátsági növényzet, valamint a külterületeken található tanyák egyaránt növelik a kockázatot.
A tűzoltók számára nemcsak a lángok megfékezése jelent kihívást, hanem az, hogyan közelítik meg az adott helyszínt. Sok esetben nehéz terepviszonyok között kell dolgozniuk, miközben az oltóvíz biztosítása és a környező épületek védelme is jelentős feladatot ró rájuk. A szabadtéri tüzek ráadásul egyszerre több helyszínen is kialakulhatnak, fokozódhatnak.
Ilyenkor a rendelkezésre álló erők megosztása komoly szervezést igényel, és jelentősen megnő annak a veszélye, hogy a lángok nagyobb károkat okoznak.
Már most készülnek az esetleges erdőtüzekre
Nem véletlen az, hogy a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltók a közelmúltban Jánoshalma térségében erdőtűzvédelmi gyakorlaton vettek részt. A szakemberek olyan helyzeteket modelleztek, amelyekkel egy nagyobb erdőtűz során találkozhatnak.
A gyakorlat során többek között:
- az erdőtérképek használatát,
- a nehezen járható területeken történő tájékozódást,
- valamint a drónok alkalmazását is gyakorolták.
Ezek az eszközök egy esetleges erdőtűz során jelentősen segíthetik a beavatkozást és a tűz terjedésének felmérését. A felkészülésre azért is szükség van, mert az elmúlt évek tapasztalatai szerint a szélsőséges időjárás miatt egyre nagyobb kiterjedésű szabadtéri tüzek alakulhatnak ki.
A legtöbb tűzveszély figyelmetlenség miatt keletkezik
A szakemberek szerint a szabadtéri tüzek 99 százaléka emberi tevékenységre vezethető vissza. Sok esetben egy eldobott cigarettacsikk, egy felügyelet nélkül hagyott tűzrakóhely vagy egy szabálytalan égetés is okozhat baj, hogyha nem figyelünk oda.
Arra is felhívják a figyelmet, hogy füves területen még egy parkoló autó is veszélyforrást jelenthet – a forró kipufogó vagy katalizátor ugyanis képes meggyújtani a száraz növényzetet, amely alatt pár perc alatt megtörténhet a baj. Bár az otthoni grillezés és bográcsozás továbbra sem tiltott, ezeket a tevékenységeket csak fokozott körültekintéssel szabad végezni, mint azt a korábbi cikkünkben írtuk.
Fontos, hogy a tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, legyen a közelben oltóvíz, lapát vagy más eszköz, amellyel szükség esetén gyorsan közbe lehet avatkozni.
Egyre nagyobb kihívást jelentenek a szélsőséges időjárási körülmények
Az elmúlt években egyre gyakrabban fordulnak elő olyan hosszabb, csapadékszegény időszakok, amelyek jelentősen növelik a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázatát. A tartós hőség és az alacsony páratartalom miatt a növényzet gyorsan kiszárad, így a lángok sokkal könnyebben terjednek, mint korábban.
A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerint a tűzoltóknak nemcsak a gyakoribb riasztásokkal kell számolniuk, hanem azzal is, hogy egy-egy szabadtéri tűz rövid idő alatt nagy területet érinthet. Ezért különösen fontos a lakosság együttműködése és a tűzvédelmi szabályok betartása, hiszen a megelőzés továbbra is a leghatékonyabb védekezési forma.
A megelőzés közös felelősség
A szabadtéri tüzek nemcsak a növény- és állatvilágban okoznak súlyos károkat, hanem veszélyeztethetik a lakóházakat, gazdasági épületeket és a külterületeken élők biztonságát is. Éppen ezért a szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nyári időszakban különösen körültekintően viselkedjenek, figyeljenek arra, mi veszik őket körül.
A legfontosabb szabály, hogy kerüljünk minden olyan tevékenységet, amely tűzgyújtással járhat, és ha bárki füstöt vagy tüzet észlel, azonnal értesítse a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon.
A gyors bejelentés sok esetben kulcsfontosságú lehet a nagyobb károk megelőzésében.
Kiemelt tényező az, hogy a lakosság a kárhelyszíneken ne állja útját a beavatkozó egységeknek, és biztosítson megfelelő teret a tűzoltóknak a munkavégzéshez.