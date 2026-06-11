Egyre nagyobb a tűzveszély Bács-Kiskunban: egyetlen szikra is elég a katasztrófához

Mint azt a korábbi cikkünkben írtuk, május 29-től visszavonásig tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskunban. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

Tűzgyújtási tilalom: a kiszáradt növényzetben a legkisebb tűz is gyorsan továbbterjedhet

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A csapadékhiány következtében a növényzet rendkívül kiszáradt állapotban van, ezért akár egy apró szikra vagy egy eldobott cigarettacsikk is elegendő lehet ahhoz, hogy néhány perc alatt nagyobb területen pusztító tűzveszély alakuljon ki. A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a fokozott tűzveszélyes időszakban különösen fontos a szabályok betartása, hiszen a kiszáradt növényzetben a legkisebb tűz is gyorsan továbbterjedhet.

Tűzgyújtási tilalom: Bács-Kiskun az ország egyik legveszélyeztetettebb térsége

Bács-Kiskun sajátos adottságai miatt különösen érzékeny az erdő- és vegetációtüzekre. A nagy kiterjedésű erdős területek, a homokhátsági növényzet, valamint a külterületeken található tanyák egyaránt növelik a kockázatot.

A tűzoltók számára nemcsak a lángok megfékezése jelent kihívást, hanem az, hogyan közelítik meg az adott helyszínt. Sok esetben nehéz terepviszonyok között kell dolgozniuk, miközben az oltóvíz biztosítása és a környező épületek védelme is jelentős feladatot ró rájuk. A szabadtéri tüzek ráadásul egyszerre több helyszínen is kialakulhatnak, fokozódhatnak.

Ilyenkor a rendelkezésre álló erők megosztása komoly szervezést igényel, és jelentősen megnő annak a veszélye, hogy a lángok nagyobb károkat okoznak.

Már most készülnek az esetleges erdőtüzekre

Nem véletlen az, hogy a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltók a közelmúltban Jánoshalma térségében erdőtűzvédelmi gyakorlaton vettek részt. A szakemberek olyan helyzeteket modelleztek, amelyekkel egy nagyobb erdőtűz során találkozhatnak.

A gyakorlat során többek között:

az erdőtérképek használatát,

a nehezen járható területeken történő tájékozódást,

valamint a drónok alkalmazását is gyakorolták.

Ezek az eszközök egy esetleges erdőtűz során jelentősen segíthetik a beavatkozást és a tűz terjedésének felmérését. A felkészülésre azért is szükség van, mert az elmúlt évek tapasztalatai szerint a szélsőséges időjárás miatt egyre nagyobb kiterjedésű szabadtéri tüzek alakulhatnak ki.

A legtöbb tűzveszély figyelmetlenség miatt keletkezik

A szakemberek szerint a szabadtéri tüzek 99 százaléka emberi tevékenységre vezethető vissza. Sok esetben egy eldobott cigarettacsikk, egy felügyelet nélkül hagyott tűzrakóhely vagy egy szabálytalan égetés is okozhat baj, hogyha nem figyelünk oda.