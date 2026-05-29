Tűzgyújtási tilalom lépett életbe egész Magyarországon

Péntektől országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarországon. A tűzgyújtási tilalom bevezetését a fokozódó tűzveszély és a száraz időjárás indokolja, miközben az elmúlt időszak több súlyos szabadtéri tüze is a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet – írja közleményében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Sértő Róbert
2026. május 29. 10:29
2026. május 29. péntek 12:54
olvasási idő 6 perc
Az erdőkben, fásításokban és az 200 méteres körzetében péntektől tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A tűzgyújtási tilalom idején hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a száraz aljnövényzetben és avarban egy kisebb figyelmetlenség is gyorsan nagy kiterjedésű tüzet okozhat. A szabadtéri tűzesetek jelentős része emberi tevékenységhez köthető. 

Cikkünkben felidéztünk néhány olyan tavalyi tűzesetet is, amelyek jól mutatják, milyen súlyos következményei lehetnek a gondatlanságnak vagy a kedvezőtlen időjárási körülményeknek.

A tűzgyújtási tilalom okkal lépett életbe

Soltvadkertnél több hektáron pusztított az erdőtűz

2025 szeptemberében három különböző helyszínen is kigyulladt az aljnövényzet Soltvadkert területén. A lángok összesen közel öt hektárnyi területet érintettek, munkálatokban pedig öt település tűzoltói vettek részt. A nyárfaerdőt és akácost érintő tüzeket végül sikerült megfékezni, de az eset jól mutatja, hogy a száraz növényzetben milyen gyorsan terjedhet a tűz.

Petőfiszálláson két hektáron égett a nyárfaerdő

2025 augusztusában jelentős erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat Petőfiszállás térségében, az M5-ös autópálya és az 5-ös főút közötti területen. A lángok mintegy két hektárnyi nyárfaerdőt érintettek, az oltásban a kiskunfélegyházi és a kisteleki hivatásos tűzoltók vettek részt. Az eset rámutat arra, hogy a száraz időszakokban jelentős terület veszélyeztetett.

Baján lángolt egy fenyőerdő

Jelentős erdőtűz keletkezett Baja külterületén 2025 augusztusában az Aligvárdi utca közelében. A lángok több hektárnyi fenyőerdőt érintettek, helyenként a fák koronájára is átterjedtek, miközben egy közeli kukoricatábla és szőlőültetvény is veszélybe került. Az oltásban több település hivatásos és önkéntes tűzoltói vettek részt, végül mintegy 5 hektáron pusztított, és egy hektárnyi szőlőültetvényben is kárt okozott.

Csengelénél napokon át küzdöttek az erdőtűzzel

2025 júniusában három nap alatt négyszer is ugyanahhoz az erdőterülethez riasztották a tűzoltókat Csengele közelébe, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye határán. A lángok mintegy négy hektáron pusztítottak, száz köbméter rönkfa égett, emellett a közeli fenyő és vegyes erdő egy része is lángra kapott. Az oltási munkálatokban több település hivatásos és önkéntes tűzoltói vettek részt, a nehéz homokos terep pedig jelentősen megnehezítette  a beavatkozást.

Erdőtűz Csengelén
Lángolt az erdő Csengelénél

Kecskeméten az autópályát is le kellett zárni a hatalmas tűz miatt

Tíz hektáron kapott lángra a learatott gabona, egy akácerdő és egy bálázógép az M5-ös autópálya közelében Kecskeméten 2025 júniusában. A tűzoltók több településről érkeztek a helyszíne, miközben a sűrű füst miatt az autópálya érintett szakaszát ideiglenesen mindkét irányban lezárták. Az eset jól mutatta, hogy a száraz, forró időjárásban egy mezőgazdasági területen keletkező tűz is rövid idő alatt komoly veszélyhelyzetet okozhat.

A megelőzés most különösen fontos. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a tűzgyújtási tilalom szabályait, hiszen a száraz növényzetben egyetlen szikra is komoly tüzet okozhat. Tűz észlelése esetén azonnal értesítsék a 112-es segélyhívót.

 

