Baleset

Autóval ütközött a vonat, az érintett szakaszon pótlóbuszok közlekednek

Címkék#Napfény InterCity#vonat#baleset#vonatbaleset

A baleset a Budapest-Kecskemét-Szeged vonalat is érinti.

A Nyugati pályaudvarról 4:50-kor Szolnokra elindult Z50-es vonat (2630) Ferihegy után egy autóval ütközött, emiatt Pestszentlőrinc – Vecsés között átmenetileg egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok –írja a mavcsoport.hu

Vonat és autó ütközött Ferihegy közelében
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Budapest – Cegléd – Szolnok vonalon baleseti helyszínelés miatt 30-60 perccel hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani.

A baleset miatt a Budapest-Szeged vonalon is hosszabb menetidőre kell számítani, és pótlóbuszos átszállásra kell készülni.

Bevezetett forgalmi rend:

  • Kőbánya-Kispest – Vecsés között nem közlekednek vonatok, ezen a szakaszon pótlóbuszokkal utazhatnak.
  • Vecsés-Cegléd között a Z50-es vonatokkal utazhatnak, melyek ezen a szakaszon minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
  • A Cívis InterRégió vonatok csak Monor – Debrecen/Nyíregyháza között közlekednek.
  • A Napfény InterCity vonatok csak Cegléd-Szeged között közlekednek.

