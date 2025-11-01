Autóval ütközött a vonat, az érintett szakaszon pótlóbuszok közlekednek

A Nyugati pályaudvarról 4:50-kor Szolnokra elindult Z50-es vonat (2630) Ferihegy után egy autóval ütközött, emiatt Pestszentlőrinc – Vecsés között átmenetileg egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok –írja a mavcsoport.hu

Vonat és autó ütközött Ferihegy közelében

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Budapest – Cegléd – Szolnok vonalon baleseti helyszínelés miatt 30-60 perccel hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani.

A baleset miatt a Budapest-Szeged vonalon is hosszabb menetidőre kell számítani, és pótlóbuszos átszállásra kell készülni.

Bevezetett forgalmi rend:

Kőbánya-Kispest – Vecsés között nem közlekednek vonatok, ezen a szakaszon pótlóbuszokkal utazhatnak.

Vecsés-Cegléd között a Z50-es vonatokkal utazhatnak, melyek ezen a szakaszon minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Cívis InterRégió vonatok csak Monor – Debrecen/Nyíregyháza között közlekednek.

A Napfény InterCity vonatok csak Cegléd-Szeged között közlekednek.