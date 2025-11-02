november 2., vasárnap

Tűzeset

1 órája

Lángok martalékává vált egy melléképület, több település tűzoltóit riasztották a helyszínre

A tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat vasárnap délelőtt Mélykúton, a Pacsirta utcában.

Digner Brigitta

Egy lakóház huszonnégy négyzetméteres, téglafalú, palafedésű melléképülete égett ki teljesen Mélykúton, a Pacsirta utcában. A város önkéntes tűzoltóit követően a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre. Az egységek két vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

