Lángok martalékává vált egy melléképület, több település tűzoltóit riasztották a helyszínre
A tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat vasárnap délelőtt Mélykúton, a Pacsirta utcában.
Egy lakóház huszonnégy négyzetméteres, téglafalú, palafedésű melléképülete égett ki teljesen Mélykúton, a Pacsirta utcában. A város önkéntes tűzoltóit követően a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre. Az egységek két vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik – közölte a katasztrófavédelem.
