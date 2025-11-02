Lángok martalékává vált egy melléképület, több település tűzoltóit riasztották a helyszínre

Egy lakóház huszonnégy négyzetméteres, téglafalú, palafedésű melléképülete égett ki teljesen Mélykúton, a Pacsirta utcában. A város önkéntes tűzoltóit követően a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre. Az egységek két vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik – közölte a katasztrófavédelem.

Lángok martalékává vált egy melléképület

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció