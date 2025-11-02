november 2., vasárnap

Achilles névnap

Katasztrófavédelem

2 órája

Két vízsugárral fékezték meg az óriási lángokat

Címkék#tűzeset#kazánház#katasztrófavédelem

A tűzoltók a Lencsés-világos dűlőbe vonultak ki szombat este.

Baon.hu

Kigyulladt egy körülbelül százötven négyzetméter alapterületű családi ház kazánháza Nagykőrös külterületén, a Lencsés-világos dűlőben. A mintegy öt négyzetméter alapterületű kazánházban keletkezett tűz, amely a főépületre is átterjedt. A ceglédi hivatásos és nagykőrösi önkormányzati tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat – közölte a katasztrófavédelem.

tűz ütött ki egy kazánházban
Tűz ütött ki egy kazánházban Nagykőrös külterületén
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

