Két vízsugárral fékezték meg az óriási lángokat

Kigyulladt egy körülbelül százötven négyzetméter alapterületű családi ház kazánháza Nagykőrös külterületén, a Lencsés-világos dűlőben. A mintegy öt négyzetméter alapterületű kazánházban keletkezett tűz, amely a főépületre is átterjedt. A ceglédi hivatásos és nagykőrösi önkormányzati tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat – közölte a katasztrófavédelem.

Tűz ütött ki egy kazánházban Nagykőrös külterületén

Fotó: Shutterstock / Illusztráció