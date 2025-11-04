november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Mentőhelikopter landolt a súlyos baleset helyszínén, több egységet riasztottak a sérültekhez – fotók, videó

Címkék#baon videó#baleset#mentőhelikopter#kisbusz

Súlyos baleset történt kedd délelőtt a Bács-Kiskun vármegyei Homokmégyen, mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.

Pozsgai Ákos

Mint arról korábban beszámltunk, egy magyar és egy osztrák rendszámú autó ütközött az 5301-es és az 5311-es út kereszteződésénél, Homokmégy belterületén. Információink szerint az egyik gépjármű Kalocsa felől érkezett a kereszteződéshez, amikor a tőle balról érkező osztrák rendszámú autó úgy hajtott be a kereszteződésbe, hogy nem adta meg az elsőbbséget, és oldalról nekiütközött a védett úton érkező autónak. 

kisbusz és autó karambolozott,
Kisbusz és autó ütközött Homokmégyen
Fotó: Pozsgai Ákos

Az ütközés erejétől mindkét autó az út menti árokba hajtott, az egyik jármű az oldalára borulva áll meg egy ház kerítésétől alig néhány centire.

Információink szerint a helyszínre Kalocsáról és Kiskőrösről érkezett több mentőautó is, valamint egy mentőhelikoptert is riasztottak. 

Úgy tudjuk, hogy a balesetben négyen sérültek meg, egy súlyos sérültet mentőhelikopterrel szállítottak kórházba, három sérültet pedig a kalocsai kórházba vittek. 

Kisbusz és autó ütközött Homokmégyen

Fotók: Pozsgai Ákos

A baleset helyszínén jelenleg is félpályás útlezárás van érvényben, a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt rendőrök irányítják a forgalmat. 

A baleset pontos körülményeit a Kalocsai Rendőrkapitányság vizsgálja.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu