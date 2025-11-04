Mentőhelikopter landolt a súlyos baleset helyszínén, több egységet riasztottak a sérültekhez – fotók, videó

Mint arról korábban beszámltunk, egy magyar és egy osztrák rendszámú autó ütközött az 5301-es és az 5311-es út kereszteződésénél, Homokmégy belterületén. Információink szerint az egyik gépjármű Kalocsa felől érkezett a kereszteződéshez, amikor a tőle balról érkező osztrák rendszámú autó úgy hajtott be a kereszteződésbe, hogy nem adta meg az elsőbbséget, és oldalról nekiütközött a védett úton érkező autónak.

Kisbusz és autó ütközött Homokmégyen

Fotó: Pozsgai Ákos

Az ütközés erejétől mindkét autó az út menti árokba hajtott, az egyik jármű az oldalára borulva áll meg egy ház kerítésétől alig néhány centire.

Információink szerint a helyszínre Kalocsáról és Kiskőrösről érkezett több mentőautó is, valamint egy mentőhelikoptert is riasztottak.

Úgy tudjuk, hogy a balesetben négyen sérültek meg, egy súlyos sérültet mentőhelikopterrel szállítottak kórházba, három sérültet pedig a kalocsai kórházba vittek.