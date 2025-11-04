Baleset
31 perce
Kisbusszal karambolozott egy autó, mentőt riasztottak az utasokhoz
Teljes szélességben lezárták az utat.
Egymásnak ütközött egy kisbusz és egy személyautó az 5301-es és az 5311-es út kereszteződésénél, Homokmégy közelében kedd délelőtt. A műszaki mentést végző kalocsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen öten utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.
