Kisbusszal karambolozott egy autó, mentőt riasztottak az utasokhoz

Egymásnak ütközött egy kisbusz és egy személyautó az 5301-es és az 5311-es út kereszteződésénél, Homokmégy közelében kedd délelőtt. A műszaki mentést végző kalocsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen öten utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.

Kisbusz és autó ütközött Homokmégynél

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció