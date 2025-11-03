25 perce
Több település tűzoltói siettek a hatalmas lágokhoz
Több riasztás is érkezett a tűzoltókhoz vasárnap Bács-Kiskunban.
Vasárnap a katasztrófavédelem Bács-Kiskun vármegyei műveletirányítási központjába két tűzesettel és egy műszaki mentéssel kapcsolatos bejelentés érkezett.
Egy lakóház huszonnégy négyzetméteres, fa tárolására használt melléképülete égett teljes terjedelmében vasárnap délelőtt Mélykúton, a Pacsirta utcában. A mélykúti önkéntes és a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók több vísugárral oltották el a tüzet.
Lángok martalékává vált egy melléképület, több település tűzoltóit riasztották a helyszínre
Vasárnap még egy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz – közölte a katasztrófavédelem.
