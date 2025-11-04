Száguldás az 53-ason: hárman brutális sebességgel hajtottak, jönnek a bírságok – fotók

Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 1855-en lépték át. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint. Az a sofőr, aki az 53-as számú főúton 90 helyett 169 kilométer/órával hajtott, 210 ezer forint bírságra számíthat.

A sofőr az 53-as főúton 90 helyett 169 kilométer/órával hajtott

Egy másik sofőr ugyanazon a napon, szintén az 53-as főúton a megengedett 90 kilométer/óra helyett 154-el száguldozott.

A sofőr, az 53-as főúton 90 helyett 154 kilométer/órával hajtott

Egy harmadik sofőrt is tetten ért a rendőrség kamerája. A fenti két esethez képest pár nappal korábban ugyanis az 53-ason 152 kilométer/órával közlekedett.

Sokan sérültek meg az utakon, rengeteg az ittas sofőr

Bács-Kiskunban egy hét alatt 56 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben huszonhatan sérültek meg.

Az egyenruhások 14 olyan autóst igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak, egyikük baleset okozója volt. Az ittas vezetők ellen eljárás indult, vezetői engedélyüket minden esetben bevonják.

A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét arra, hogy ősszel és télen a közúti balesetek egyik jellemző oka lehet az, hogy a sofőrök nem veszik figyelembe a megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyokat – írja a police.hu.

Kérik, hogy fokozott óvatossággal, mérsékeltebb sebességgel és körültekintően közlekedjenek! Fontos, hogy a gépjármű világítóberendezéseit rendszeresen ellenőrizzék, hiszen a ködös, párás időben a „látni és látszani” elv érvényesülése még nagyobb jelentőséggel bír. Az őszi-téli átállás időszakában célszerű lehet egy szakműhelyben elvégeztetni a jármű teljes műszaki átvizsgálását.