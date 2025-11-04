Gyilkosságra készült jóakarója ellen: benzinnel öntötte le a segítő idős asszonyt

A vádirat szerint a Magyarországon dolgozó román állampolgárságú férfi 2024 nyarán elveszítette a munkáját és ezzel a lakhatási lehetőségét is. A vádlottat a vele baráti viszonyban álló idős asszony befogadta szabadszállási tanyájába azzal, hogy a lakhatásért cserébe a férfi segít neki a ház körüli munkák elvégzésében és az állatok ellátásában.

Gyilkosságra készült jóakarója ellen

Forrás: ugyeszseg.hu

A vádlott rendszeresen fogyasztott alkoholt és a vállalt munkákat sem megfelelő színvonalon végezte el. Emiatt gyakran veszekedtek egymással a felek. 2025 áprilisában egy újabb vita közben a férfi kezében egy baltával, majd egy késsel megfenyegette, hogy megöli.

Benzint locsolt az asszonyra

A férfi gyilkossággal fenyegette meg, a házat is rá akarta gyújtani. A bejárati ajtó melletti terménydarálóba hígítót és lakkbenzint helyezett el, majd a fészerben magához vett egy műanyag kannát és az abban lévő benzinnel lelocsolta a konyhaasztalnál ülő nőt.

A férfi ezt követően kiment a konyhából, hogy gyufát vegyen magához. Ezt kihasználta az asszony, aki a benzines kannát a tanyán kívülre dobta, majd a gépkocsijával a szomszéd tanyához ment és segítséget kért.

A férfi a gyilkosság elkövetéséhez szükséges, azt könnyítő feltételeket megteremtette, azonban a sértett ellenállása és határozott fellépése megakadályozta a fenyegetés valóra váltását.

Gyilkosság előkészülete miatt kell felelnie

A főügyészség a letartóztatásban lévő férfit emberölés előkészületének bűntettével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni – írja az ügyészség.