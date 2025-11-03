Alexandrát körözi a rendőrség, a kecskeméti fiatal nyomtalanul tűnt el – fotó

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Kolompár Alexandra, 17 éves kecskeméti lány megtalálásához, aki 2025. november 2-án tűnt el ismeretlen helyre. Azóta nem adott életjelet magáról, és a rendőrök eddig nem tudták felkutatni.

Eltűnt egy fiatal kecskeméti lány

Forrás: police.hu

A Bajai Rendőrkapitányság körözést adott ki a fiatal lány eltűnése ügyében. Alexandra 2008. augusztus 4-én született Kecskeméten, magyar állampolgár, és a hatóság jelenleg is keresi.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Kolompár Alexandra tartózkodási helyéről, vagy látta őt az elmúlt napokban, az haladéktalanul hívja a Bajai Rendőrkapitányságot a

+36 (79) 540-100 telefonszámon,

vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon.

Az eltűnt fiatal felkutatásában minden apró információ segítséget jelenthet a hatóságoknak és a családjának is.