1 órája
Alexandrát körözi a rendőrség, a kecskeméti fiatal nyomtalanul tűnt el – fotó
A fiatal lány nem adott életjelet magáról, ezért a Bajai Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözést adott ki. A hatóság most a lakosság segítségét kéri, hogy mielőbb rátalálhassanak.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri Kolompár Alexandra, 17 éves kecskeméti lány megtalálásához, aki 2025. november 2-án tűnt el ismeretlen helyre. Azóta nem adott életjelet magáról, és a rendőrök eddig nem tudták felkutatni.
A Bajai Rendőrkapitányság körözést adott ki a fiatal lány eltűnése ügyében. Alexandra 2008. augusztus 4-én született Kecskeméten, magyar állampolgár, és a hatóság jelenleg is keresi.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Kolompár Alexandra tartózkodási helyéről, vagy látta őt az elmúlt napokban, az haladéktalanul hívja a Bajai Rendőrkapitányságot a
- +36 (79) 540-100 telefonszámon,
vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon.
Az eltűnt fiatal felkutatásában minden apró információ segítséget jelenthet a hatóságoknak és a családjának is.
