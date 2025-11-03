1 órája
Bejelentést tett a rendőrségen egy fiatal nő, pár nap múlva már őt hallgatták ki
Vádemelést javasolnak egy fiatal nő ellen a rendőrök, aki valamiért azt gondolta, hogy nem derül fény a turpisságra.
Egy 21 éves nő márciusban bejelentette a rendőrségen, hogy ellopták a telefonját a vonaton, de a rendőröknek gyanús volt a történet, ezért nyomozni kezdtek.
Kiderült, hogy a nő januárban három, összesen félmillió forint értékű telefont vett hitelre, egyet elajándékozott, egyet pedig eladott. Mivel esze ágában sem volt kifizetni a tartozást, lopás elleni biztosítást kötött, és bejelentette, hogy az egyik készüléket ellopták.
A csalás persze azonnal kiderült, és ezzel a nő egy csapásra két bűncselekményt követett el. A nyomozók csalás és hatóság félrevezetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A szabadlábon védekező nő ügyét a nyomozók lezárták, vádemelést javasolnak ellene, ezért az iratokat átadták az ügyészségnek – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.
