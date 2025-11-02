Házi készítésű bombákkal terrorizálta szomszédját egy nagykőrösi férfi – videó

Október 22-én este egy férfi saját udvarában töltött benzint egy üvegbe, majd abba szövetet rakott és a betonra dobta az így készült bombát, ami tüzet okozott. Másnap délelőtt azonban már ettől messzebbre ment.

Közveszélyokozás és zaklatás miatt kell felelnie a nagykőrösi férfinak

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Egy zoknit itatott át benzinnel, abba egy kis töltetű, turista gázpalackot rakott, meggyújtotta, és a kerítés mellett a földre hajította. A palack felrobbant, a tűz pedig átterjedt a szomszéd telkére is. A 41 éves férfi közben azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a szomszédját. Az eset során szerencsére aonban senki sem sérült meg.

Nem sokkal később már a helyszínen voltak a nagykőrösi rendőrök, akik elfogták és előállították a gyújtogatót.

A rendőrök az udvaron üzemanyagot, turista gázpalackot és textildarabokat találtak, valamint lefoglalták azt a kamerafelvételt is, amelyen a férfi fenyegetőzése is hallható. A férfit őrizetbe vették és kihallgatták, kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.