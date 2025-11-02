Baleset lassítja a forgalmat az M5-ös autópályán

Összeütközött két személykocsi az M5-ös autópálya 60-as és 61-es kilométere közötti szakaszán, a Szeged felé vezető oldalon. Lajosmizse térségében. A dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani – közölte a katasztrófavédelem.

A Szeged felé vezető szakaszon, Lajosmizsénél történt a baleset

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció