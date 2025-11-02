Két autó ütközött
2 órája
Baleset lassítja a forgalmat az M5-ös autópályán
A Szeged felé vezető szakaszon, Lajosmizsénél történt a baleset vasárnap hajnalban.
Összeütközött két személykocsi az M5-ös autópálya 60-as és 61-es kilométere közötti szakaszán, a Szeged felé vezető oldalon. Lajosmizse térségében. A dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani – közölte a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre