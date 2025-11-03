november 3., hétfő

Katasztrófavédelem

38 perce

Az út közepére borult egy autó, átmenetileg szünetel a forgalom az útszakaszon

Címkék#baleset#katasztrófavédelem#felborult

Az 5506-os út 15-ös kilométeréhez riasztották a tűzoltókat hétfőn délelőtt.

Digner Brigitta

Felborult és az út közepén állt meg egy személykocsi Gara határában. Az 5506-os út 15-ös kilométeréhez a nagybaracskai hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanították a járművet. A kocsiban egy ember utazott, hozzá mentő érkezett. Az érintett útszakaszt átmenetileg lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

Az 5506-os út 15-ös kilométeréhez riasztották a tűzoltókat
Felborult egy autó Gara határában
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

