Az út közepére borult egy autó, átmenetileg szünetel a forgalom az útszakaszon

Felborult és az út közepén állt meg egy személykocsi Gara határában. Az 5506-os út 15-ös kilométeréhez a nagybaracskai hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanították a járművet. A kocsiban egy ember utazott, hozzá mentő érkezett. Az érintett útszakaszt átmenetileg lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

Felborult egy autó Gara határában

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció