Katasztrófavédelem
1 órája
Az út közepére borult egy autó, átmenetileg szünetel a forgalom az útszakaszon
Az 5506-os út 15-ös kilométeréhez riasztották a tűzoltókat hétfőn délelőtt.
Felborult és az út közepén állt meg egy személykocsi Gara határában. Az 5506-os út 15-ös kilométeréhez a nagybaracskai hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanították a járművet. A kocsiban egy ember utazott, hozzá mentő érkezett. Az érintett útszakaszt átmenetileg lezárták – közölte a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre