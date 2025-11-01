Baleset
24 perce
Két autó ütközött a forgalmas főúton
A tűzoltók áramtalanították a járműveket.
Összeütközött két személygépkocsi Nyársapát külterületén, a 441-es főút 10-es és 11-es kilométere közötti szakaszán szombaton. A nagykőrösi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.
