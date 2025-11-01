november 1., szombat

Baleset

2 órája

Két autó ütközött a forgalmas főúton

Címkék#baleset#441-es főút#Nyársapát

A tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Kovács Nóra

Összeütközött két személygépkocsi Nyársapát külterületén, a 441-es főút 10-es és 11-es kilométere közötti szakaszán szombaton. A nagykőrösi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.

Két autó ütközött
Két autó ütközött a 441-es főúton
Forrás: Shutterstock / Illusztráció

