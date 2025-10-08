október 8., szerda

Koppány névnap

Vádemelés

1 órája

A börtönből hívta fel áldozatát, végrehajtónak adta ki magát a zsaroló férfi

Vádat emeltek egy fegyházbüntetését töltő férfival szemben, aki a telefonban végrehajtónak adta ki magát és megfenyegetett egy lajosmizsei nőt. A zsaroló férfit az édesanyja is segítette.

Várkonyi Rozália

Az erőszakos, többszörös visszaeső pápai férfi a fegyházbüntetését töltötte, amikor 2023. március 27-én a börtönből felhívott egy lajosmizsei nőt és megfenyegette. A zsaroló férfi a hívás során végrehajtónak adta ki magát, és hivatalos eljárás látszatát keltve a sértettnek valótlanul azt állította, hogy a nőnek 895 ezer forint tartozása van. A sértett jelezte, hogy épp nem tartózkodik otthon, ezért megegyeztek, hogy a férfi egy későbbi időpontban visszahívja – derül ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményéből.

egy zsaroló férfi a börtönben
A ácsok mögül telefonált áldozatának a zsaroló férfi
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Közel 200 ezer forintot csalt ki

Mint írják, a zsaroló férfi másfél óra múlva ismét felhívta a nőt és ezúttal már azzal fenyegette meg, hogyha nem utalja el a tartozás összegét, akkor a nő vagyontárgyait, így az autóját is lefoglalják. A nő megijedt és első részletként 187 ezer forintot utalt át a férfi  által megadott a bankszámlára.

A zsaroló férfit édesanyja is segítette

Mint írják, a bankszámlát a férfi édesanyja – az ügy másodrendű vádlottja – szerezte egy ismerősétől azzal az ürüggyel, hogy a bankszámlaszámára a testvérétől érkező utalást fogadná. Az ismerős – aki nem tudta, hogy a pénz valójában honnan származik – a 187 ezer forintot a számlájáról felvette és átadta a férfi édesanyjának.

Vádemelés

Az ügyészség vádat emelt a férfi és édesanyja ellen. A férfit zsarolással vádolják, édesanyját pedig bűnsegédként vonták felelősségre. Az ügyészség a férfival szemben letöltendő szabadságvesztést, míg az anyával szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

