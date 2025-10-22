2 órája
„Felgyújtalak, ha nem adsz pénzt!” – évekig fenyegette és zsarolta nagyapját egy halasi drogos
Évek óta félelemben tartotta a nagyapját egy kiskunhalasi férfi. A Kiskunhalasi Járási Ügyészség zsarolás miatt vádat emelt a férfival szemben.
Egy kiskunhalasi férfi évek óta dizájner drogokat fogyasztott és mivel többnyire nem dolgozott, nem is volt jövedelme. A férfi az elmúlt években eleinte hetente, később már napi rendszerességgel látogatta idős, beteges nagyapját, akinek a házában értékek után kutatott és pénzt követelt tőle. Az unoka ilyenkor dühöngött, veszekedett az idős férfival, és a zsarolás mellett fenyegette bántalmazással, megöléssel és a ház felgyújtásával, ha nem kap tőle pénzt.
Engedett a zsarolásnak
A kiszolgáltatott, idős férfi a napi szintű agresszió és fenyegetések hatására gyakran engedett, és kisnyugdíjából alkalmanként kétezer forintot adott unokájának, aki azt azonnal drogra költötte.
A férfi 2025. január 20-án ismét pénzt követelt a viselkedésével folyamatosan rettegésben tartott nagyapjától, majd az így megszerzett pénzből ismét drogot vásárolt és azt az idős férfit házába visszatérve elfogyasztotta. Ezután tovább folytatta a követelőzést, ám miután a nagyapja visszautasította, a férfi dühében az ajtófélfát és az idős férfi autójának motorháztetejét ütlegelte.
Távoltartást kért unokájával szemben
A nagyapa végül megelégelte az unoka agresszív viselkedését és távoltartást kért vele szemben. A férfi azonban annak szabályait többször megszegte, tovább zsarolta nagyapját, ezért végül letartóztatták.
Az ügyészség a büntetett előéletű férfit folytatólagosan elkövetett zsarolással vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy kedvezménnyel nem szabadulhat. A férfi bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság dönt majd – közölte az ügyészség.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!