október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

55 perce

„Felgyújtalak, ha nem adsz pénzt!” – évekig fenyegette és zsarolta nagyapját egy halasi drogos

Címkék#távoltartási végzés#bűnügy#vádirat#drog#zsarolás

Évek óta félelemben tartotta a nagyapját egy kiskunhalasi férfi. A Kiskunhalasi Járási Ügyészség zsarolás miatt vádat emelt a férfival szemben.

Digner Brigitta

Egy kiskunhalasi férfi évek óta dizájner drogokat fogyasztott és mivel többnyire nem dolgozott, nem is volt jövedelme. A férfi az elmúlt években eleinte hetente, később már napi rendszerességgel látogatta idős, beteges nagyapját, akinek a házában értékek után kutatott és pénzt követelt tőle. Az unoka ilyenkor dühöngött, veszekedett az idős férfival, és a zsarolás mellett fenyegette bántalmazással, megöléssel és a ház felgyújtásával, ha nem kap tőle pénzt.

Zsarolás után drogot vett a nagyapjától szerzett pénzből
Évek óta zsarolással tartotta félelemben a nagyapját
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Engedett a zsarolásnak

A kiszolgáltatott, idős férfi a napi szintű agresszió és fenyegetések hatására gyakran engedett, és kisnyugdíjából alkalmanként kétezer forintot adott unokájának, aki azt azonnal drogra költötte.

A férfi 2025. január 20-án ismét pénzt követelt a viselkedésével folyamatosan rettegésben tartott nagyapjától, majd az így megszerzett pénzből ismét drogot vásárolt és azt az idős férfit házába visszatérve elfogyasztotta. Ezután tovább folytatta a követelőzést, ám miután a nagyapja visszautasította, a férfi dühében az ajtófélfát és az idős férfi autójának motorháztetejét ütlegelte.

A fotón a bűncselekmény helyszíne látható
Forrás: ugyeszseg.hu

Távoltartást kért unokájával szemben

A nagyapa végül megelégelte az unoka agresszív viselkedését és távoltartást kért vele szemben. A férfi azonban annak szabályait többször megszegte, tovább zsarolta nagyapját, ezért végül letartóztatták.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfit folytatólagosan elkövetett zsarolással vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy kedvezménnyel nem szabadulhat. A férfi bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság dönt majd – közölte az ügyészség.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu